FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer Freigabe in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat der Darmstädter Pharmakonzern Merck die erste Zulassung seines Multiple-Sklerose-Medikaments Mavenclad in der Vertriebsregion Mittlerer Osten & Afrika erhalten.

Die Tabletten mit dem Wirkstoff Cladribin zur Behandlung erwachsener Patienten mit schubförmiger MS dürfen bereits in der EU, Argentinien, Australien, Kanada und Israel vertrieben werden. In den USA will Merck die Zulassung beantragen. Vorstandschef Stefan Oschmann hatte das Spitzenumsatzpotenzial von Mavenclad außerhalb der USA auf 500 Millionen bis 700 Millionen Euro beziffert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2018 05:31 ET (09:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.