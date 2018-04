Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Glencore von 470 auf 420 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Gründe für das neue Kursziel seien das stärkere britische Pfund, höhere Kapitalkosten sowie die im Zuge der politischen und regulatorischen Risiken in der Demokratischen Republik Kongo sich wieder auflösenden Vorteile durch höhere Kohle- und Kupferpreise, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Glencore ist aber noch immer ihr Favorit im Rohstoffsektor./ajx/la Datum der Analyse: 09.04.2018

ISIN: JE00B4T3BW64