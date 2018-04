Die flexibel integrier- und dynamisch fahrbaren Applikatoren des Kölner Unternehmens kommen in der Regel am Ende von Abfülllinien zum Einsatz. Genauer gesagt dort, wo Hersteller von Convenience-Produkten ihren Dosen-, Becher-, Flaschen- oder Kartonverpackungen noch Trinkhalme, Gabeln, Löffel, Gadgets oder Spielzeuge beifügen möchten. Produzenten wie auch der Gesetzgeber geben vor, an welcher Stelle dieser sitzen beziehungsweise nicht sitzen darf: optoelektronisch lesbare Codes, Firmenlogos, Markenzeichen und Inhaltsangaben sind tabu. Die Rundläufer-Applikationsanlagen müssen also sicherstellen, dass die Trinkhalme selbst bei hohen Prozessgeschwindigkeiten immer an der vorab definierten Stelle landen. Das erfordert sowohl maschinenbau-, automatisierungs- als auch steuerungstechnisches Know-how.

Zielsicher Applizieren trotz hoher Drehzahl

Seit 1966 weiß der Sondermaschinenbauer Geyssel, wie das geht: Mit rund 35 Mitarbeitern entwickelt und baut das mittelständische Unternehmen unter anderem Maschinen und Applikatoren für die Verpackungs- und Getränkeindustrie. Je nach Typ können die Anlagen voll- oder teilautomatisiert Objekte wie Trinkhalme, Löffel, Päckchen vertikal, diagonal, horizontal auf die gewünschte Seite respektive oben oder unten auf Packungen, Becher, Flaschen applizieren. Maschinen und Handhabungsanlagen von Geyssel sind weltweit im Einsatz. Wer nachvollziehen will, wie die rund drei mal zwei und in der Höhe circa zwei Meter messende Anlage Trinkhalme auf die Dose klebt, muss den Bediener bitten, in den Slow-Motion-Modus zu schalten. Denn bei maximaler Geschwindigkeit strömen pro Sekunde bis zu sieben Becher oder Dosen aus der gläsernen Zelle - kaum eine Chance für das Auge, den eigentlichen Applikationsprozess nachzuvollziehen.

Hier läuft's rund

Wahlweise führen ein- oder mehrbahnige Transportbänder die fertig befüllten Behälter zu, Sensoren erfassen die befüllten Produkte berührungslos. Zentrales Element der Anlage ist ein Rundläufer mit 16 Stationen, die um die vertikale Antriebsachse gruppiert sind. Im Eingangsbereich ermöglicht ...

