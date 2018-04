Besser könnte das Timing kaum sein: Ende März haben wir den Amazon-Put SC86GE in unser Favoritendepot aufgenommen, in der Finanzmarktrunde am vergangenen Mittwoch den Einstieg bei Nordex empfohlen und nun auch eine gute Nase bei der Deutschen Bank bewiesen. Am 23. März gab es die Papiere zu elf Euro - die Gelegenheit haben wir perfekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...