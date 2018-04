Wien - Der Datenkalender ist in den kommenden Tagen eher dünn besetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit dem Sentix-Index stehe die erste Konjunkturumfrage für den Monat April an. Die aggressive politische Vorgehensweise der US-Regierung beim Thema internationaler Handel dürfte auf der Stimmung der befragten Analysten und Finanzmarktakteure lasten. Die Analysten würden mit einem neuerlichen Rückgang des Umfragewertes rechnen, wobei sich insbesondere die Zukunftseinschätzungen eingetrübt haben dürften.

