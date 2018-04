Die Commerzbank hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gepaart mit einer konservativen Bewertung des Immobilienportfolios bringe die scheinbar unaufhaltsame Aufwertung des Berliner Wohnungsmarktes in den nächsten Jahren ein deutliches Aufwärtspotenzial für den Nettovermögenswert des Immobilienunternehmen mit sich, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem sei reichlich Geld für wertschaffende Zukäufe verfügbar./tih/la Datum der Analyse: 09.04.2018

AFA0030 2018-04-09/12:09

ISIN: DE000A0HN5C6