Europäische Aktienmärkte folgen asiatischen Pendants und steigen zu Beginn der neuen Handelswoche DAX® (DE30 in der xStation 5) startet mit einem bullischen Gap Christian Sewing wird neuer Chef der Deutschen Bank

Zusammenfassung:Die asiatischen Aktienmärkte sowie die US-Futures verbuchten am Montag Gewinne. Chinas Hang Seng CE (CHNComp) war mit einem Anstieg von 0,88% der größte Gewinner. Man sollte jedoch im Hinterkopf behalten, dass dies eine Reaktion auf die Ereignisse der letzten Woche sein könnte, da die Aktienmärkte in China aufgrund von Feiertagen geschlossen blieben. Der japanische Nikkei (JAP225) legte um 0,51% zu und der australische S&P/ASX 200 (AUS200) um 0,34%. Die europäischen Aktienmärkte eröffneten die neue Handelswoche aufgrund der verbesserten Stimmung in Asien höher. Die französischen Aktien schneiden etwas schlechter ab als die deutschen und britischen, während in Russland starke Kursrückgänge zu beobachten waren. Banken sind am Morgen die Top-Gewinner, Bergbau- und Lebensmittelunternehmen hängen am meisten hinterher. Die Spannungen bezüglich des Handelskonflikts könnten Einfluss auf die europäische Politik nehmen, da sowohl der französische Präsident Emmanuel ...

