Die Sorge um eine Verschärfung des Handelsstreits ließ die Relation von Euro in Japanischen Yen vom Hoch Anfang Februar bei 137,50 JPY bis Ende März zur langfristig ansteigenden Gerade um aktuell 129,50 JPY fallen. Von dort aus setzten sich die Notierungen wieder nach oben ab, schwankten jedoch in den letzten Tagen zwischen 130 und 132 JPY. Davon ausgehend, dass sich die Vernunft im Handelsstreit durchsetzt und US-Präsident Donald Trump seine meist schärferen Aussagen, im Vergleich zu den moderaten Stimmen von Wirtschaftsminister Wilbur Ross und Finanzminister Steven Mnuchin, zur Stärkung seiner Position beim Verhandeln eines möglichst guten Deals benutzt, könnte die Euro-Yen-Relation ihren übergeordneten Weg fortsetzen und auf weitere Sicht Ziele am Hoch von Juni 2015 um 141 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...