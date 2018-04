Wirtschaftsminister Peter Altmaier will die Energiewende zu einem Erfolg machen. Doch dafür müsste er erst einmal etliche Großbaustellen beseitigen.

Von hier oben sieht Wolfgang Rupieper Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In Jeans und grauem Tweed-Sakko steht er am Schutzdamm Schlichow in der Lausitz. Direkt vor ihm, der lang gestreckte See, das ist die Vergangenheit, der überflutete alte Braunkohle-Tagebau Cottbus. Dahinter wuchern schwere Rauchwolken in den Himmel. Sie gehören zur Gegenwart, zum Braunkohlekraftwerk Jänschwalde. Am Horizont dann die Zukunft: Hunderte Rotorblätter von Windkraftanlagen surren im Wind.

Die Aussicht erinnert Rupieper an seine Mission. Seit sechs Jahren kämpft der pensionierte Richter als Vorsitzender des Vereins Pro Lausitzer Braunkohle für einen Strukturwandel mit Augenmaß. Rupieper will nicht die Zukunft verhindern, aber die Gegenwart verlängern - und die Kohlemeiler noch eine Weile am Leben erhalten. Dafür organisiert er Mahnwachen in Berlin und lässt Radiergummis bedrucken. Aufschrift: Wir lassen uns nicht ausradieren.

Im deutschen Megaprojekt Energiewende ist Rupieper nur einer von Hunderten Interessenvertretern, die die neue Bundesregierung ins Boot holen muss. Jobs, Wettbewerbsfähigkeit, bezahlbare Energiepreise, krisensichere Infrastruktur: Das alles steht beim Umbau der Energieversorgung auf dem Spiel. Der neue Wirtschaftsminister Peter Altmaier muss hier liefern, oder er riskiert das Wohl des Standorts Deutschland.

2018 wird die Energiewende mit 24 Milliarden Euro bezuschusst werden - bezahlt vom Verbraucher über die Stromrechnung. Hinzu kommen die Kosten für den Ausbau des Stromnetzes. Deutschland ist Spitze bei den Strompreisen in Europa. Nicht nur Haushalte, auch die Industrie zahlt im europäischen Vergleich mächtig drauf. Dringend müsse die Politik den Schlingerkurs der deutschen Klima- und Energiepolitik korrigieren, fordert Dieter Kempf Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Wie absurd die Reform bisweilen wirkt, zeigte gerade erst der Vorstoß des niedersächsischen Ministerpräsidenten und VW-Aufsichtsrats Stephan Weil: Ohne Befreiung von der Ökostromumlage sei eine Batteriefertigung für E-Autos hierzulande nicht darstellbar.

CDU-Mann Altmaier kennt die Materie noch aus seiner Zeit als Umweltminister. Trotzdem hat er gerade Dringenderes zu tun. Nach seiner Vereidigung eilte Altmaier erst einmal nach Washington: den Welthandel retten. Bei seiner Antrittsrede im Bundestag sprach er dann über das Erbe Ludwig Erhards, die soziale Marktwirtschaft, Digitalisierung. Erst ganz am Ende räumte er auch dem Ausbau der Stromnetze wenige Sätze ein. Nicht gerade der beste Start, um die Energiewende endlich nach vorne zu bringen.

Mit dem Umstieg auf Sonne und Wind wollte die Bundesrepublik ein industriepolitisches Vorbild sein. Heute decken Wind- und Sonnenstrom zwar schon 38 Prozent des Strombedarfs in Deutschland. Aber noch immer kommen 40 Prozent aus klimaschädlicher Kohleverfeuerung. Und längst versinkt das standortpolitische Prestigeprojekt im Chaos. Ehrgeizige Ziele, Absichten und Ideen gibt es viele - aber überall hakt es. Im Koalitionsvertrag kassierte die Regierung jüngst das Klimaschutzziel für 2020 klammheimlich ein. Ob Netzausbau, Kohleausstieg, Emissionshandel oder Digitalisierung des Stromsystems: Probleme, wohin man blickt.

Schon heute können die Stromnetze den wachsenden Anteil an Grünstrom im Netz nicht transportieren. Im vergangenen Jahr kosteten Eingriffe zur Stabilisierung des Netzes den Stromnetzbetreiber ...

