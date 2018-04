Mit deutlichen Gewinnen werden die US-Aktienmärkte am Montag zum Start erwartet. Damit setzt sich die Schaukelbörse fort, nachdem es am Freitag kräftig abwärts gegangen war. Die Ängste vor einem Handelskrieg haben sich wieder verflüchtigt, unter anderem wegen neuer Äußerungen von US-Präsident Donald Trump. Er hat sich am Sonntag optimistisch zu einer Verhandlungslösung mit China geäußert.

Etwas Hoffnung keimt auch daher auf, weil mit der allmählich startenden Berichtssaison wieder die Unternehmen statt der Politik in den Fokus rücken. So legen am Freitag dieser Woche drei große US-Banken ihre Quartalszahlen vor. Allerdings bleiben die Anleger vorsichtig, nachdem es in der vergangenen Woche zu wilden Bewegungen in beide Richtungen gekommen war.

Boeing könnten noch von ihrem Großauftrag vom späten Freitag profitieren. American Airlines hat bei dem Konzern Großraumflugzeuge zum Listenpreis von mehr als 12 Milliarden US-Dollar bestellt und einen Vertrag zum Kauf von konkurrierenden Airbus-Flugzeugen gekündigt. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv.

