Bad Marienberg - Strom aus erneuerbaren Energien hat in Deutschland einen Rekord erzielt, so die Borgmeier Media Gruppe GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Am Morgen des 1. Januar 2018 wurde zum ersten Mal in der Geschichte der komplette Bedarf der Bundesrepublik aus Ökostrom gedeckt.

