London - Daten sind das neue Öl, wie es so schön heißt, so Jason Pidcock, Fondsmanager des Jupiter Asia Pacific Income SICAV (ISIN LU0946224929/ WKN A1W1EW) bei Jupiter Asset Management.Letzten Monat sei Facebook einem Leck zum Opfer gefallen, das mit der unerlaubten Datensammlung von 50 Millionen Nutzern im Ausmaß so katastrophal sei wie damals das Ölleck von BP. Es sei nicht das erste Mal, das der US-Internetkonzern durch Datenmissbrauch im Zentrum der Aufmerksamkeit stehe. Während Technologieunternehmen in den westlichen Ländern wegen dieser Affäre nun unter Druck seien, ergebe sich für Asien ein positiveres Bild. Dies gelte vor allem für den Liebling asiatischer Softwaretechnologie: Tencent.

