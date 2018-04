InnoTec TSS Gruppe mit hohen Ertragswerten DGAP-News: InnoTec TSS AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis InnoTec TSS Gruppe mit hohen Ertragswerten 09.04.2018 / 12:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2017 realisierten die Unternehmen der InnoTec TSS-Gruppe erneut ein sehr erfolgreiches Umsatz- und Ergebnisniveau. Die Unternehmen des InnoTec TSS-Konzerns erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 98,0 Mio. Euro gegenüber 101,6 Mio. Euro im Vorjahr. Das Geschäftsfeld Türsysteme konnte den Umsatz auf 67,9 Mio. Euro (Vorjahr 67,0 Mio. Euro) ausbauen. Das Geschäftsfeld Bauspezialwerte erreichte einen Umsatz in Höhe von 30,1 Mio. Euro gegenüber 34,6 Mio. Euro im Vorjahr. Zu beachten ist dabei, dass im Vorjahreswert noch ein Umsatzanteil in Höhe von 7,6 Mio. Euro der inzwischen veräußerten Calenberg Ingenieure GmbH enthalten war. Das Konzern EBIT belief sich auf 15,0 Mio. Euro (Vorjahr 15,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge betrug 15,3 % (Vorjahr 15,2 %). Bedingt durch den Ertrag aus der Veräußerung der Calenberg Ingenieure GmbH betrug das Ergebnis nach Steuern des InnoTec TSS-Konzerns 22,0 Mio. Euro gegenüber 9,5 Mio. Euro im Vorjahr. Der Jahresüberschuss in der AG belief sich auf 12,0 Mio. Euro (Vorjahr 9,1 Mio. Euro). Vorstand und Aufsichtsrat der InnoTec TSS AG haben in der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, der Hauptversammlung am 22. Juni 2018 eine Dividende in Höhe von 0,85 Euro (Vorjahr 0,50 Euro) je Stückaktie zur Ausschüttung vorzuschlagen. Der vollständige Geschäftsbericht wird am 30. April 2018 veröffentlicht. 09.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: InnoTec TSS AG Grunerstraße 62 40239 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 2116 10 70-0 Fax: +49 2116 10 70-14 E-Mail: info@innotectss.de Internet: www.innotectss.de ISIN: DE0005405104 WKN: 540510 Börsen: Regulierter Markt in München; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 672425 09.04.2018

ISIN DE0005405104

