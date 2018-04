Im Tarifstreit für die Beschäftigten von Bund und Kommunen wollen die Gewerkschaften am Dienstag auch vier Flughäfen lahmlegen.

Warnstreiks im Öffentlichen Dienst sind oft kaum mehr als Nadelstiche. Eltern ärgern sich, wenn die Kita geschlossen bleibt, aber am nächsten Tag ist der Spuk meist schon vorbei. Im Keller quellen die Mülltonnen über, aber bei der nächsten Leerung werden sie dann doch abgeholt.

Richtig krachen lassen die Gewerkschaften es erst, wenn sie auch ihre Mitglieder an den Flughäfen aufrufen, die Arbeit zeitweise ruhen zu lassen. Ohne Gepäck- und Frachtkontrolle oder eine einsatzbereite Flughafenfeuerwehr hebt kein Flieger ab. Und wenn massive Flugausfälle drohen, schafft es der Streik auch bis in die Fernsehnachrichten.

Für diesen Dienstag ruft Verdi deshalb die Beschäftigten an den Flughäfen in Frankfurt, München, Köln und Bremen zum Ausstand aus. Wie schon in der letzten Tarifrunde für Bund und Kommunen vor zwei Jahren ist auch dieses Mal mit Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen.

"Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt. Mit Warnstreiks und Aktionen erhöhen die Beschäftigten jetzt den Druck, damit die Arbeitgeber ihre Blockadehaltung endlich aufgeben", begründete Verdi-Chef Frank Bsirske die Eskalation.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport warnt bereits, dass am Dienstag die Sicherheitskontrollstellen zum Abfluggate A und Z im Terminal 1 geschlossen bleiben und Abflüge von dort nicht möglich sein werden. Auch an den übrigen Kontrollstellen sei den ganzen Tag mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Die Gewerkschaften Verdi und dbb Beamtenbund und Tarifunion ...

