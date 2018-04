FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat das erste Quartal mit soliden Absatzzahlen abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden von der Kernmarke im März 548.700 Autos abgesetzt und damit 4,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In den ersten drei Monaten des Jahres kamen die Wolfsburger mit 1,53 Millionen Autos auf ein Plus von 5,9 Prozent.

Vor allem in den USA konnte Volkswagen im März punkten. Dort stieg der Absatz um 17,8 Prozent, während China um 6,0 Prozent zulegte. In Westeuropa erzielte Volkswagen ein kleines Verkaufsplus von 1,9 Prozent. In Deutschland allerdings gab es einen leichten Rückgang um 0,8 Prozent.

