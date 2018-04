BERLIN (Dow Jones)--Neue Abgastests der Deutschen Umwelthilfe (DUH) an Dieselfahrzeugen belasten die Autohersteller VW und BMW. "Dabei wurden erneut auch bei hochpreisigen Diesel-Premium-Pkw hohe Abgas-Emissionen und damit extreme Grenzwertüberschreitungen für Stickoxide (NOx) festgestellt", teilte die Umwelthilfe mit. Im Winterhalbjahr hat sie 15 Diesel-Autos mit den Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 im Straßenbetrieb unter die Lupe genommen. Am Mittwoch will die DUH die Resultate im Detail vorstellen.

Aus Sicht des Verbandes reichen die verordneten Softwareupdates an der Motorensteuerung der Wagen nicht aus, um sie sauberer zu machen. "Die Ergebnisse zeigen vielmehr einen Anstieg der Emissionen bei niedrigeren Außentemperaturen, die in Deutschland über viele Monate hinweg normal sind", erklärte die DUH.

Sie fordert deshalb die umfassende Nachrüstung älterer Diesel mit Harnstoff-Katalysatoren, die laut einem Medienbericht auch von der Bundesregierung erwogen wird. Mit Kosten zwischen 1.500 bis 3.000 Euro käme sie die Konzerne deutlich teurer als die Softwareupdates.

Zuletzt hatte ein Abgastest der DUH an einem BMW für viel Kritik gesorgt, weil er dem Unternehmen zufolge unredlich durchgeführt wurde und deshalb für hohe Ausschläge bei den giftigen Stickoxiden sorgte.

