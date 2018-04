Die analogen Picoampere-Eingänge mit mehr als 1000 G? des LTC2358 von Analog Devices, Power by Linear, eignen sich für externe Präzisionsabschwächer, um die Eingangsspannungsbereiche des ADC zu erweitern. LT5400 ist eine Familie von Präzisions-Vierfach-Abschwächern mit 0,01 Prozent Anpassungsungenauigkeit und lässt sich einsetzen, um unterschiedliche analoge Eingangsbereiche bis zur maximalen Betriebsspannung von ±75 V zu realisieren.

Die Impedanz der Abschwächerschaltungen in Bild 1 liegt unter 10 ?, wodurch die Eingänge des LTC2358 von den kleinen, AC-eingekoppelten Transienten vollständig einschwingen. Derartige Transienten entstehen am Beginn der Erfassungsperiode durch Rückspeisung in die Kanaleingänge durch die internen CMOS-Puffer. Für diskrete Dämpfungsglieder sind 1-W-Widerstände zu empfehlen, um die Eigenerwärmung des Widerstands zu minimieren. Eine Auslegung des Widerstands auf 1 W ist dabei wesentlich größer als die 90 mW Verlustleistung, die bei einer Spannung von 100 V am 90-k?-Widerstand am Kanal IN2 entstehen.

Verstärkungsbereich automatisch einstellen

Bild 2 zeigt ein Dämpfungsnetzwerk mit hoher Impedanz, das zum Einsatz kommt, um die Spannung mit einer minimalen Last von 1,33 M? in drei möglichen Spannungsbereichen von 0 V bis 100 V, 0 V bis 200 V und 0 V bis 400 V an AIN zu messen. Diese drei Kanäle tasten die gedämpfte Spannung gleichzeitig ab. Den korrekten Bereich wählt der Anwender als den kleinsten Bereich, dessen digitaler Ausgang nicht komplett mit Einsen gesättigt ist - eine Art von automatischer Einstellung des Verstärkungsbereichs.

Wenn die Spannung an AIN auf 250 V ansteigt, beginnt auch die Vorwärtsspannung der ESD-Schutzdiode an IN0+ anzusteigen und leitet bis zu 80 µA wenn AIN bei 400 V ankommt. Dieses Übersteuern von IN0+ hat keine Auswirkungen auf die anderen Kanäle. Ein sehr kleiner Leckstrom am Analogeingang von typisch 5 pA ermöglicht die M?-Impedanz dieses Netzwerks. Zu beachten ist, dass der Leckstrom mit der Temperatur bis zu maximal 500 pA bei 85 °C exponenziell ansteigt, wobei ein Netzwerk geringerer Impedanz die Effekte des Leckstroms bei höheren Temperaturen reduziert. Der Filterkondensator mit einer Kapazität von 680 pF an den analogen Eingangskanälen unterdrückt die Durchführungsspannungsspitze der internen MOSFETs zu Beginn der Erfassungsperiode und filtert externes Rauschen.

SNR auf 99 dB steigern

Der sehr weite Gleichtaktbereich des LTC2358, kombiniert mit der sehr guten Gleichtaktunterdrückung von minimal 100 dB, ermöglicht es, die analogen Eingänge ohne Herabsetzung beliebig anzusteuern. Beide Kanäle lassen sich beispielsweise in Reihe zusammen schalten, um den Eingangsbereich zu verdoppeln und den SNR um 3 dB zu verbessern. Der Ausgangs-Code der beiden Kanäle wird addiert, um ein Netto-Ergebnis mit einem zusätzlichen Bit für die Auflösung zu produzieren: 17 Bit beim LTC2358-16 oder 19 Bit beim LTC2358-18. Das simultane Abtasten hält die Kanäle im Moment der Abtastung der steigenden Flanke von CNV ...

