Österreich will Kindern das Tragen von Kopftüchern verbieten. Ein Vorbild für Deutschland? Die Union tritt als Befürworter auf.

Mehrere Unionspolitiker haben ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren gefordert. "Prinzipiell ja", sagte Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer am Montag in München auf die Frage, wie sinnvoll er dies fände. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sowie CDU-Vize Julia Klöckner schlossen sich in Berlin einer entsprechenden Forderung des nordrhein-westfälischen Integrationsministers Joachim Stamp (FDP) und der nordrhein-westfälischen Integrationsbeauftragten Serap Güler (CDU) an.

