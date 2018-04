Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist freundlich in die neue Börsenwoche gestartet. Der Leitindex SMI kletterte am Montagmorgen nach einem zunächst verhaltenen Beginn zurück über die Schwelle von 8'700 Punkten. Noch am Freitag hatte es Anzeichen gegeben, dass sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China verschärfen könnte, was die Aktien belastet hatte. Die Aufregung habe sich nun etwas gelegt, heisst es im Handel. Und so können sich nach den asiatischen Märkten nun auch die europäischen Börsen erholen.

Der drohende Handelskrieg sei noch nicht vom Tisch, warnen jedoch Händler. Während sich US-Präsident Donald Trump bezüglich einer Lösung des Konflikts zuversichtlich geäussert hatte, erwägt China Kreisen zufolge als Druckmittel im Streit die Landeswährung abzuwerten. Die Stimmung unter den Anlegern bleibe wohl noch länger von Vorsicht geprägt, heisst es. In der Schweiz hat Novartis mit der Ankündigung einer milliardenschweren Übernahme überrascht. Ausserdem leiden Unternehmen, an welchen der russische Investor Viktor Vekselberg beteiligt ist, darunter, dass dieser von den USA sanktioniert wird.

Bis am Mittag gewinnt der Swiss Market Index (SMI) 0,61% auf 8'724,02 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,47% auf 1'428,12 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,50% auf 10'216,81 Stellen. Von den 30 wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...