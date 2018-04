Wien - Die Europäische Zentralbank hat zu Beginn des Jahres die Anleihekäufe zurückgefahren und - wie allgemein vermutet - erfolgte ein Renditeanstieg bei Staatsanleihen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit dem von den Analysten erwarteten Ende der Netto-Anleihekäufe gegen Ende dieses Jahres ergebe sich somit weiteres Aufwärtspotenzial ("flow-effect"). Allerdings dürfe nicht unterschätzt werden, wie stark auch der inzwischen hohe Bestand an Anleihen in Hand der Notenbank das Renditeniveau dämpfe ("stock-effect"). Laut einer Untersuchung der EZB stünden aktuell weniger als 10% der deutschen Bundesanleihen für private Investoren zur Verfügung. Der überwiegende Teil werde von Notenbanken gehalten.

