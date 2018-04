Bad Marienberg - UBM Development treibt die Transformation zum reinen Immobilienentwickler durch das neue Pure Play Program ("PPP") weiter voran, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach der Veräußerung einer Bestandsimmobilie in Breslau Anfang des Jahres für rund Euro 54 Mio., ist mit dem Verkauf von zwei Park Inn Hotels in Linz und Krakau ein weiterer Schritt zur Verringerung der Bestandsimmobilien gelungen. Der Verkaufserlös der beiden Hotels liegt bei rund Euro 52 Mio., wobei die Hälfte auf UBM entfällt.

