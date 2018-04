Neuss - Creditreform Rating hat am 5. April das Unternehmensrating der SANHA GmbH & Co. KG von B- bestätigt. Der Ausblick hat sich von stabil auf positiv geändert, so die Creditreform Rating AG.Die SANHA GmbH & Co. KG (im Folgenden auch SANHA oder Unternehmen genannt) sei ein mittelständisches Familienunternehmen, das Rohrleitungskomponenten und -systeme aus primär metallischen Werkstoffen (Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, Temperguss) unter der Marke "SANHA" entwickle, produziere und vorwiegend in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik vertreibe.

Den vollständigen Artikel lesen ...