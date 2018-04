Liebe Leser,

im Vorfeld der angekündigten Sitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bank am Sonntag (8. April) zum Thema "Vorstandsvorsitz" fiel auf, dass eine Anleihe der Deutschen Bank mit der WKN: DB7XJJ zu den "meistgehandelten Anleihen in Stuttgart" gehörte, so die Börse Stuttgart selbst. Das Papier bietet einen Kupon von 2,75% und hat demnach eine Laufzeit bis 2025. Was früher als selbstverständlich vorausgesetzt wurde, ist heute keineswegs mehr "sicher": Wird die Deutsche Bank bis ... (Peter Niedermeyer)

