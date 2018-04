Schlechte Luftwerte zwingen Deutschlands Städte zum Handeln. In Berlin gilt ab heute auf einem besonders verkehrsreichen Streckenabschnitt Tempo 30.

Die Luftqualität hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren stetig verbessert, vielerorts reicht das allerdings nicht aus. Die EU-Kommission droht mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, sollten sich die Stickstoffoxidwerte in gut 70 Städten nicht schnell verbessern.

Auch in Berlin werden an zahlreichen Hauptverkehrsstraßen die Luftqualitätsgrenzwerte für Stickstoffoxid (NOx) immer wieder überschritten.

In der Hauptstadt beginnt darum am heutigen Montag ein Pilotprojekt zur Reduzierung von Autoabgasen, das bundesweit aufmerksam verfolgt wird: auf einem 1,2 Kilometer langen Stück auf der verkehrsbelasteten Leipziger Straße gilt ab sofort Tempo 30. Die Ampelschaltungen wurden entsprechend angepasst, um den Verkehrsfluss zu verstetigen und den Schadstoffausstoß zu verringern.

In den kommenden Monaten soll die Maßnahme auf insgesamt fünf Pilotstrecken ausgeweitet werden. Sie gilt als letzter Versuch des rot-rot-grünen Senats, doch noch ohne Fahrverbote für Dieselautos auszukommen, die das Bundesverwaltungsgericht vor fast sechs Wochen für zulässig erklärt hatte.

In ...

