Zug - Die Bossard-Gruppe hat im ersten Quartal 2018 den Umsatz markant gesteigert und dabei das hohe Wachstumstempo des vierten Quartals knapp gehalten. Dabei war das Wachstum breit abgestützt und erreichte in allen drei Marktregionen solide Werte. Die hohen Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und bestätigt in etwa die bisherige Umsatzprognose.

Der Umsatz erhöhte sich um knapp 11% auf 220,4 Mio CHF, wie das Verbindungstechnik- und Logistikunternehmen am Montag mitteilt. In Lokalwährungen ergab sich ein immer noch stattliches Plus von 8,7%, verglichen mit 9,5% im vierten Quartal. Der Wachstumsschub habe sich dabei positiv auf die Gewinnentwicklung ausgewirkt, hiess es. Konkrete Gewinnziffern werden zum ersten Quartal indes nicht veröffentlicht.

Bereits vergangene Woche hatte das Unternehmen im Zusammenhang mit den Verunsicherungen im Zusammenhang mit dem wichtigen US-Kunden Tesla mitgeteilt, dass im ersten Quartal ein überproportionales Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt und damit ein neues Rekordergebnis erreicht worden sei.

Tesla bereitet Bossard noch keine Sorgen

Bossard reagierte damit auf die Rückrufaktion des Autobauers Tesla aufgrund rostender Schrauben an der Servolenkung. Die von der Rückrufaktion betroffenen Schrauben seien nicht von Bossard geliefert worden, hielt die Gruppe ...

