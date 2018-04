Allschwil - Das Allschwiler Biopharma-Unternehmen Polyphor plant im Verlauf des zweiten Quartals 2018 den Gang an die Schweizer Börse SIX Swiss Exchange. Der geplante IPO soll eine Kapitalbeschaffung im Umfang von 100 bis 150 Mio CHF ermöglichen, wie das Unternehmen am Montag mitteilt.

Verwendet werden sollen die neuen Mittel laut den Angaben insbesondere für die weitere Entwicklung von Polyphors wichtigstem Produktkandidaten Murepavadin, der sich aktuell in Phase III befindet. Murepavadin soll dereinst gegen Pseudomonas aeruginosa - einen besonders gefährlichen Keim in Spitälern - verwendet werden.

Hohes Marktpotenzial

Polyphor selbst schätzt das Marktpotenzial von Murepavadin auf eine Grössenordnung von 2-3 Mrd USD für die Verwendung im Bereich von im Krankenhaus erworbenen Lungenentzündungen ein. Zusätzliches Marktpotenzial bestehe auch in der Entwicklung einer inhalierbaren Formulierung, so das Unternehmen.

"Die Resistenzen gegen Antibiotika haben zu einer wachsenden Krise in der Gesundheitsversorgung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...