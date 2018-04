Weiterstadt (ots) -



Die rund 40-köpfige Jury des diesjährigen ,Red Dot Awards' hat den SKODA KAROQ mit dem international begehrten Designpreis in der Kategorie 'Product Design' ausgezeichnet. Das neue Erfolgsmodell von SKODA trägt die emotionale Formensprache des tschechischen Autoherstellers mit seiner ausdrucksstark und kraftvoll gestalteten Karosserie in das Segment der Kompakt-SUV. Auch die klare Linienführung unterstreicht den Stil des dynamischen Allrounders mit präzisen Konturen.



Mit zahlreichen kristallinen Elementen steht das emotionale Design des KAROQ - wie beim großen Bruder und 'Red Dot'-Preisträger KODIAQ - ganz im Zeichen der neuen SUV-Formensprache von SKODA. Inspiriert von der traditionsreichen böhmischen Glashandwerkskunst, prägen geometrisch geformte Scheinwerfer mit ihren scharfen Konturen die dreidimensional gestaltete Frontpartie. Das Erbgut der Traditionsmarke spiegelt sich auch in den C-förmigen LED-Rückleuchten und der Trapezform des Kühlergrills wider, der von einer Chromleiste eingefasst wird. Zu den markanten Designfeatures des neuen KAROQ zählt auch die sogenannte Tornadolinie. Sie gliedert die Karosserie optisch und verleiht der Seitenansicht besondere Spannung. Die Radhäuser sind von breiten und präzise modellierten Radläufen eingefasst - ein typisches Designmerkmal der SUV-Modelle von SKODA, durch das auch der SKODA KAROQ besonders kraftvoll wirkt. Darüber hinaus überzeugt der kompakte Fünftürer mit großem Platzangebot und praktischem Nutzwert: Der Kofferraum fasst bis zu 1.630 Liter. Inklusive VarioFlex-Rückbank erhöht sich das Fassungsvolumen auf bis zu 1.810 Liter.



Die international besetzte Expertenjury bewertet die zahlreichen Einreichungen live und vor Ort anhand von Kriterien wie Innovationsgrad, formale Qualität, Funktionalität und ökologische Verträglichkeit. 2018 wird der 'Red Dot' - der weltweit als Siegel für qualitativ hochwertiges Produktdesign gilt - bereits zum 63. Mal vergeben. In diesem Jahr gingen Bewerbungen aus 59 Ländern ein. Damit zählt der 'Red Dot Award' zu den bekanntesten Designwettbewerben der Welt. Die rund 40-köpfige Jury besteht aus unabhängigen Gestaltern, Designprofessoren und Fachjournalisten.



Mit der Auszeichnung für den KAROQ summiert sich die Anzahl der 'Red Dots' für die tschechische Traditionsmarke auf zwölf. Als erster SKODA durfte sich 2006 der OCTAVIA COMBI mit dem Qualitätssiegel schmücken. Ein Jahr darauf zeichnete die Jury den ROOMSTER aus. 2008 ging der 'Red Dot Award' an die zweite Generation des FABIA, 2015 zählte auch die dritte Generation des beliebten Kleinwagens zu den Preisträgern. Den ersten SKODA Doppelsieg in einem Jahr erzielten SUPERB COMBI und YETI 2010. Sechs Jahre später zeichnete die Jury die dritte Generation des SKODA Flaggschiffs aus. 2013 erhielt der SKODA RAPID den begehrten Titel - damit würdigte die Jury erstmals die neue emotionale Designsprache des Traditionsunternehmens. Die Modellvariante RAPID SPACEBACK gewann den 'Red Dot Award' ein Jahr später. Im vergangenen Jahr gab es wieder zwei SKODA Sieger: den KODIAQ und den OCTAVIA COMBI.



