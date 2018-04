Merz, ein weltweit führender Anbieter von Produkten der medizinischen Ästhetik, gab heute die Einführung seiner neuen Produkte der Belotero Lips-Linie zur Lippenkorrektur und Behandlung der Lippenkonturen bekannt. Eine Behandlung mit den Dermalfillern mit Hyaluronsäure (HA) ob einzeln oder in Kombination garantiert den Patientinnen sichere, effektive und natürlich aussehende Ergebnisse.

Bekannt gemacht von Prominenten und Influencern in den sozialen Medien, wächst der Lippenfiller-Markt für die weibliche Millennium-Generation unaufhaltsam weiter: Die Lippenverschönerung mit Hyaluronsäurefillern gehört heute zu den am häufigsten nachgefragten Behandlungen in ästhetischen Praxen.1 Die neue Belotero Lips-Kampagne richtet sich an ein breiteres und jugendlicheres Publikum. Ihr Slogan "Showing off not just you but an enhanced version of you" unterstreicht die Bedeutung individueller Schönheit und Emotionen. Für ästhetische Ärzte bedeutet die Belotero Lips-Linie vor allem mehr kreative Freiheit, da sie mit den beiden neuen Produkten die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Patientinnen ganz individuell erfüllen können.

"Oftmals ist ein einziges Produkt nicht vielseitig genug, um die von den Patientinnen gewünschten natürlichen und individuellen Ergebnisse an ihren Lippen zu erzielen", erklärt Dr. Yannick Großkreutz, Vice President und Leiter Global Marketing bei Merz. "Mit Belotero Lips Shape und Contour präsentiert Merz den Ärzten stolz zwei neue Produkte für eine einzigartige, kombinierbare Lippenkorrekturbehandlung."

Moderne Kundinnen wissen, was es bedeutet, sich "die Lippen machen zu lassen" und haben entsprechend hohe Erwartungen: Das Ergebnis soll natürlich aussehen, lange anhalten und sich gut anfühlen. Die Lippenbehandlung wird als Möglichkeit angesehen, die eigene Schönheit sichtbarer zu machen. So wie Lippenstift und Lipliner sich ergänzen, so sorgen auch Belotero Lips Shape und Belotero Lips Contour für mehr Volumen und Definition und damit ein auf die Patientin zugeschnittenes und optimiertes Resultat. Mit Belotero Lips Shape können Lippen vergrößert und die Ober- und Unterlippe korrigiert werden. Belotero Lips Contour wird zur Definition der Lippenkonturen eingesetzt.

"Volle, definierte Lippen stehen für Jugend und Schönheit. Viele Patientinnen kommen in meine Praxis, um ihr Lächeln verschönern und ihre Altersspuren in dieser zentralen Region ihres Gesichts korrigieren zu lassen", berichtet Dr. Uliana Gout, kosmetische Fachärztin und Gründerin der London Aesthetic Medicine Klinik in Großbritannien. "Belotero Lips zeichnet sich durch eine gute Gewebeintegration, hohe Patientenzufriedenheit und natürliche Ergebnisse in jedem Alter aus. Für unsere Patientinnen bedeutet das Belotero-Konzept vor allem eine auf sie maßgeschneiderte Behandlung vor allem dank der auf Lippenauffüllung und Konturendefinition abgestimmten Produkte."

Die korrigierende Wirkung von Belotero Lips Shape und Belotero Lips Contour wurde in einer retrospektiven Multicenterstudie mit 146 Teilnehmern untersucht.2Die Behandlungsergebnisse und die Handhabung wurden über einen Zeitraum von vier Monaten beobachtet und bewertet. Bei Verwendung von CPM-HAL2 benotete die große Mehrheit der Teilnehmer (87 %) das Ergebnis im Hinblick auf Natürlichkeit und Gleichmäßigkeit nach zwei Wochen mit sehr gut. Diese Note konnte selbst nach vier Monaten noch von 66,7 der Teilnehmer bestätigt werden. Zu den häufigsten Nebenwirkungen nach der Lippenbehandlung mit Belotero zählten Schwellungen, Spannungsgefühl, Blutergüsse, Schmerzen und Rötungen. Die meisten dieser Nebenwirkungen traten nur in abgeschwächter Form auf und konnten auch in anderen klinischen Versuchen mit Lippenkorrekturbehandlungen beobachtet werden. Belotero Lips Shape und Belotero Lips Contour sollten nur von einem Arzt oder einem entsprechend qualifizierten medizinischen Experten eingesetzt werden.

