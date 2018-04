Bern (ots) -



Die SRG hat auch das Jahr 2017 mit einem soliden Ergebnis

abgeschlossen. Die Unternehmensführung wurde im vergangenen Jahr mit

dem Amtsantritt des Präsidenten Jean-Michel Cina und des

Generaldirektors Gilles Marchand neu aufgestellt. Auch programmlich

gelang es der SRG, neue Akzente zu setzen. 2018 wird sich die SRG den

zukünftigen finanziellen Rahmenbedingungen anpassen.



Trotz einer Umsatzeinbusse von 46,1 Millionen Franken gegenüber

dem Vorjahr schliesst die SRG das Geschäftsjahr 2017 mit einem

Jahresgewinn von 29,5 Millionen Franken ab und konnte damit das

Eigenkapital stärken. Die Einnahmen der SRG aus Empfangsgebühren

blieben stabil. Die Situation auf dem TV-Werbemarkt hat sich erneut

verschärft und äussert sich in einem Ertragsrückgang von 15,4

Millionen Franken. Der seit Jahren anhaltende Trend, Werbung in den

digitalen Medien zu platzieren und Werbebudgets zu kürzen, spielte

dabei eine erhebliche Rolle. Der restliche Umsatzrückgang erklärt

sich durch einen höheren Umsatz im 2016 als Folge eines

Immobilienverkaufs. Der Personalaufwand präsentiert sich 2017 höher,

dies vorwiegend aufgrund der Auflösung von Rückstellungen im Vorjahr.



Priorisierungen unter neuen Führungskräften



Jean-Michel Cina, seit dem 1. Mai 2017 Präsident SRG, und Gilles

Marchand, seit dem 1. Oktober 2017 Generaldirektor, haben folgende

Prioritäten gesetzt: weiterhin qualitativ hochstehende Programme in

allen vier Landessprachen bieten, die Unabhängigkeit und

Professionalität der Redaktionen sichern, den digitalen Wandel

innerhalb der SRG vorantreiben, den Kontakt zum jungen Publikum

stärken und weiterhin in die Kultur investieren. Ladina Heimgartner,

Direktorin von RTR, übernahm die Funktion der stellvertretenden

Generaldirektorin SRG. Die Geschäftsleitung wurde um die neue

Direktion «Entwicklung und Angebot» unter der Leitung von Bakel

Walden ergänzt.



Erfolgreiche Eigenproduktionen



2017 konnte die SRG verschiedene Programmprojekte verwirklichen.

Am Themenabend «+3°» beleuchteten alle SRG-Radios und -Fernsehen das

Thema Klimaerwärmung aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Krimiserie

«Wilder» von SRF, «Quartier des banques» von RTS sowie der Zweiteiler

«Private Banking» von SRF sind Beispiele für neue, erfolgreiche Ko-

und Eigenproduktionen im fiktionalen Bereich. Das Angebot für junge

Zielgruppen konnte mit der nationalen Einführung von «Nouvo»

weiterentwickelt werden: «Nouvo» bietet dem jungen Publikum

News-Videoformate, die eine neue (Bild-)Sprache sprechen. Weiter

konnte die SRG mehrere Kooperationsprojekte mit privaten

Medienunternehmen umsetzen. So stellt die SRG zum Beispiel für die

Onlineportale mehrerer Medienhäuser und für die SDA Videos mit

News-Inhalten zur Verfügung.



Die SRG hat 2017 mit sieben Verbänden für sinnesbehinderte

Menschen ein neues Abkommen abgeschlossen. Die Zahl der untertitelten

und gebärdeten Sendungen wird von heute rund der Hälfte des Programms

auf 80 Prozent bis im Jahr 2022 weiter erhöht. Für viele

Sportereignisse hat sich die SRG die Schweizer Rechte gesichert,

damit das Publikum bei Einsätzen von Schweizer Sportlern live

mitfiebern kann.



Neue finanzielle Rahmenbedingungen



Die SRG wird sich im 2018 auf die neuen finanziellen

Rahmenbedingungen vorbereiten. Der Bundesrat hat am 19. Oktober 2017

entschieden, den Anteil aus den Empfangsgebühren an die SRG zu senken

und zu plafonieren. Ab 2019 wird die SRG 50 Millionen Franken weniger

aus der Abgabe für Radio und Fernsehen zur Verfügung haben. Zudem

sieht sie sich mit einer rückläufigen Entwicklung der kommerziellen

Einnahmen konfrontiert. 2017 war geprägt von der Abstimmungsdebatte

rund um die «No Billag»-Initiative. Generaldirektor Gilles Marchand

hat im Nachgang zur Initiative Massnahmen zur Effizienzsteigerung und

ein erstes, dreiteiliges Reformpaket präsentiert, über das bereits

detailliert berichtet wurde.



Erfolgsrechnung Stammhaus



CHF 1000 2016 2017 Veränderung



Empfangsgebühren 1 217 935 1 218 516 581

Kommerzieller Ertrag 326 506 300 156 -26 350

Übriger Ertrag 96 293 76 560 -19 733

Betriebsertrag 1 640 734 1 595 232 -45 502

Personalaufwand 666 638 691 682 25 044

Programm- und

Produktionsaufwand 600 616 580 599 -20 017

Verwaltungs- und

Werbeaufwand 102 986 103 934 948

Abschreibungen und

Wertberichtigungen 100 035 65 643 -34 392

Übriger Betriebsaufwand 143 591 125 210 -18 381

Betriebsaufwand 1 613 866 1 567 068 -46 798

Betriebsergebnis 26 868 28 164 1 296

Finanzergebnis -1 744 1 374 3 118

Unternehmensergebnis 25 124 29 538 4 414



Der Geschäftsbericht wird der SRG-Delegiertenversammlung am 27.

April 2018 zur Genehmigung vorgelegt. Am 30. April 2018 wird er auf

www.srgssr.ch publiziert.



