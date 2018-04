Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Sentix-Konjunkturindex sinkt im April weiter

Der Optimismus von Investoren für die deutsche Konjunktur hat sich im April weiter verringert, was vor allem an negativen Erwartungen für die künftige Entwicklung lag. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex sank auf 24,4 (März: 29,1) Punkte, wobei der Index der Lagebeurteilung auf 62,0 (65,8) Punkte zurückging und der Erwartungsindex auf minus 7,8 (minus 2,5) Punkte. Das ist der niedrigste Erwartungswert seit Oktober 2014.

Deutsche Exporte brechen im Februar kräftig ein

Die deutschen Exporteure haben im Februar einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Vor dem Hintergrund des von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelskonflikts brachen die Warenausfuhren kräftig ein. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fielen die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 3,2 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 107,5 Milliarden Euro.

Unicredit: EZB-Einlagensatz bleibt bis 2021 "Leitzins"

Unicredit erwartet, dass der Satz für Überschusseinlagen von Banken mindestens bis 2021 der aus Sicht des Geldmarkts relevante Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) bleiben wird. "Nach unseren Simulationen wird die Überschussliquidität in den nächsten Jahren hoch genug bleiben, um den (unbesicherten Tagesgeldzinssatz) Eonia dicht am Einlagensatz zu halten", schreibt Analyst Luca Cazzulani in einer Analyse. Aus seiner Sicht reicht hierfür eine Überschussliquidität von 500 Milliarden Euro aus.

BDI: Handelskonflikt zwischen USA und China gefährdet Deutschland besonders

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts der jüngsten Exportzahlen vor einer zunehmenden Beeinträchtigung durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China gewarnt und eine Stärkung multilateraler Handelstendenzen gefordert. "Der Handelskonflikt zwischen den USA und China gefährdet Deutschland als drittgrößte Handelsnation ganz besonders", betonte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

China: Gespräche mit USA im Handelsstreit derzeit "unmöglich"

Im Handelsstreit mit den USA sieht China derzeit keine Chance für klärende Gespräche. Bislang habe es keinerlei Verhandlungen zwischen Vertretern beider Länder über den Handelskonflikt gegeben, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, bei einer Pressekonferenz in Peking. "Unter den derzeitigen Bedingungen ist es unmöglich für beide Seiten, Verhandlungen darüber zu führen."

Ifo Institut überarbeitet seinen Index zum Geschäftsklima

Das Ifo Institut stellt seinen Index zum Geschäftsklima auf eine neue Grundlage. "Die Dienstleister werden ab April integriert in den Gesamtindex. Sie repräsentieren mittlerweile den größten Teil der deutschen Wirtschaft und wurden seit dem Jahre 2005 extra veröffentlicht. Wir tragen der gestiegenen Bedeutung der Branche nun direkt im Index Rechnung", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Befragungen.

Merkel gratuliert Orban "herzlich" zum Wahlsieg

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban schriftlich zu seinem Erfolg bei der Parlamentswahl gratuliert. Merkel habe dies getan, "wie es üblich ist nach Wahlen in Europa", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz.

Nahles fordert "Prioritätenliste" des Kabinetts

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat vor der Mitte der Woche geplanten Kabinettsklausur der großen Koalition eine Festlegung auf konkrete Maßnahmen und Zeitpläne dafür verlangt. "Ich finde, so langsam müsste einmal ein Gesamtbild entstehen, wohin es denn in den nächsten Monaten gehen soll", sagte Nahles im ZDF-Morgenmagazin.

Hebestreit neuer Sprecher von Finanzminister Scholz

Der gelernte Journalist Steffen Hebestreit ist neuer Sprecher von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Das gab das Finanzministerium in Berlin bekannt. Hebestreit, der nun in dem Ministerium neuer Leiter der Unterabteilung Kommunikation ist, hatte zuletzt die Landesvertretung Hamburgs in Berlin geleitet und zuvor viele Jahre als Hauptstadtkorrespondent für Frankfurter Rundschau, Berliner Zeitung, Mitteldeutsche Zeitung und Kölner Stadt-Anzeiger gearbeitet.

Weber will notfalls weitere Sanktionen gegen Russland

Der Fraktionschef der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), hat nötigenfalls weitere Sanktionen gegen Russland gefordert. "Europa muss bei neuen Eskalationen seitens der russischen Regierung zu weiteren Maßnahmen bereit sein", sagte der Europapolitiker der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Russland und Syrien machen Israel für Angriff auf Flughafen verantwortlich

Russland und Syrien haben Israel für den Angriff auf einen syrischen Militärflughafen verantwortlich gemacht. Zwei F-15-Kampfjets der israelischen Armee hätten den Stützpunkt in der Nacht mit acht Raketen attackiert, erklärte das russische Verteidigungsministerium nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. Die Raketen seien vom libanesischen Luftraum aus abgefeuert worden.

+++ Konjunkturdaten +++

Taiwan Exporte März +16,7% gg Vorjahr (PROG +6,8%)

Taiwan Importe März +10,4% gg Vorjahr (PROG +9,9%)

Taiwan Handelsbilanz März Überschuss 6,0 Mrd USD (PROG Überschuss 3,9 Mrd USD)

