Unternehmen, die zu den sogenannten kritischen Infrastrukturen (Kritis) zählen, haben schon davon gehört: Für sie ist das Führen eines sogenannten Asset-Inventars nach dem IT-Sicherheitsgesetz Pflicht. Diese Pflicht gilt nicht nur für Computer im Büro. Steuerungen, Busklemmen, Netzwerk-Switche in Automatisierungsnetzwerken sind ebenso zu inventarisieren - zusammen mit den jeweils installierten Software- und Firmware-Versionen.

Genau die Erfassung dieser Details bringt nicht wenige Betreiber und Maschinenbauer ins Schwitzen. Denn in der Regel sind allenfalls Excel-Listen vorhanden, die den digitalen Gerätepark mehr schlecht als recht abbilden.

Doch auch wer nicht zu den Kritis-Branchen gehört, erkennt, dass die bisher üblichen Verfahren zur Inventarisierung von Automatisierungstechnik nicht mehr ausreichen. Der Grund: Durch die Zunahme der digitalen Endgeräte und Netzwerkkomponenten sehen sich Betreiber in der Fertigungsindustrie schnell mit einer fünfstelligen Zahl an Komponenten konfrontiert. Diese Masse an Gerätschaften ist mit den gewohnten Office-Tools nicht mehr zu verwalten: Zum einen geht der Blick aufs ‚große Ganze' verloren; zum anderen sind die Details einzelner Automatisierungskomponenten nicht mehr fachgerecht dokumentiert. Dies hat negative Auswirkungen auf die Wartbarkeit.

Die Ursache für diesen häufig anzutreffenden Diagnose-Zustand ist einfach: Es fehlen geeignete Softwarewerkzeuge, mit denen man Excel als De-facto-Standard-Tool für die Inventarisierung hätte ablösen können. Eine zweidimensionale Tabelle, die obendrein von Hand gepflegt werden muss, ist nun mal ungeeignet, die digitale Komplexität einer typischen Industrieanlage abzubilden.

Asset Management für OT-Infrastrukuren

Dieser Problematik wurde Langner Communications ...

Den vollständigen Artikel lesen ...