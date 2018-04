Den Auftakt der Veranstaltung übernahm Christian Schiffers, FFI (Fachverband Faltschachtel-Industrie). Die Erkenntnisse aus 15 Jahren Marktforschung unterstreichen die Rolle der Verpackung am Point of Sale, denn 70 Prozent der Kaufentscheidungen werden hier beeinflusst und entschieden. Aber die Verpackung wirkt weiter: Zuhause im Küchenschrank hat die Marke keine Wettbewerber. So liefert die Verpackung Milliarden Touchpoints durch ihre hohe Bruttoreichweite und ihre Mehrfachkontakte. Daher ist sie das bedeutendste Medium für den Wiederverkauf einer Marke.

Zum Leuchten bringen

Die Faltschachtel zum Leuchten brachte Martin Glatz, Karl Knauer KG. Er präsentierte die neue OLED-Technologie des gedruckten Lichts und deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten, welche nicht nur auf Faltschachteln beschränkt sind. OLEDs sind wenige Nanometer dünne, selbst strahlende, flächige Lichtquellen und bestehen aus organischen Halbleitern. Sie können vollständig mit allen elektronischen Komponenten inklusive der Batterien gedruckt werden. Im Vergleich zur Elektrolumineszenz sind OLEDs 100-500 Mal heller, benötigen aber nur einen Bruchteil an Energie, sind ultradünn, flexibel und kostengünstiger herzustellen. Aufgrund des geringen Energieverbrauchs können Lichtelemente energieautark mit integrierten Batterien über viele Wochen und Monate betrieben werden. Die Technologie kann problemlos gemäß gesetzlicher Anforderungen entsorgt werden. Durch die dünne Konstruktion wird nur ein minimaler Materialaufwand benötigt, der über das Altpapier in den Recyclingkreislauf aufgenommen werden kann. Entwickelt wurde die OLED-Technolgie in einer Kooperation zwischen der Karl Knauer KG und der Inuru GmbH.

Einige eindrucksvolle Beispiele, die Martin Glatz mitgebracht hat, zeigen, wie der OLED-Druck eine alle Blicke auf sich ziehende Markenpräsentation am Point of Sale möglich macht. Für Coca-Cola beispielsweise entwickelte die Karl Knauer KG zusammen mit der Inuru GmbH den Prototyp eines Leuchtetiketts. Durch das Drücken eines aufgedruckten Play-Zeichens beginnt das Etikett zu strahlen. Dabei ist der Lichteffekt so stark, dass er selbst in einer taghellen Umgebung auffällt.

Passend zum Filmstart von "Black Panther" hat Karl Knauer eine spektakuläre Verpackung des Eistees "Brisk" von Pepsico realisiert. "Die leuchtende Black-Panther-Verpackung ist in allen Aspekten einzigartig, löst sofort eine hohe Begehrlichkeit aus und wird sicher zu einem begehrten Sammlerobjekt", ist Martin Glatz überzeugt. Auf Basis der neu entwickelten und patentierten LED-Technologie wurde ultradünn eine spektakuläre Lichtinszenierung in die drei Rückwände integriert. Durch Drücken des Black-Panther-Logos ...

