Creditreform Live, die Seminar- und Veranstaltungsreihe des Unternehmermagazins Creditreform aus der Handelsblatt Media Group, startet ins dritte Jahr - mit einem nochmals erweiterten Programm und starken Referenten in den Themenbereichen Gesundheit, Innovation, Marketing und Personal.



Den Auftakt bildet im Mai das beliebte Seminar "Weckruf für Ihre Gesundheit" mit dem Arzt und Sachbuchautor Dr. Michael Spitzbart. Neu im Bereich Gesundheit ist das Seminar "Der Life Code" mit der in den USA als "Queen of Health" bekannten Sportwissenschaftlerin und Diplom-Ernährungsberaterin Kerstin Hardt, das ab Juni angeboten wird.



Das erfolgreiche Management von Innovationen steht im Fokus des Seminars "Von der Idee zur Innovation", für das Michael Putz, Vordenker und Gründer der Wiener Agentur Lead Innovation, gewonnen werden konnte. "Innovation ist Invention plus Markterfolg", sagt er und stellt ab Juni Werkzeuge und Herangehensweisen vor.



Ebenfalls im Juni startet der Crashkurs "Die Marketing-Maschine Facebook" mit Alexander Becker, Redaktionsleiter des Medienportals Meedia.de. Der Social-Media-Experte analysiert die Facebook-Auftritte der Teilnehmer und erklärt, wie Unternehmen Facebook am effektivsten nutzen können.



Den Herausforderungen erfolgreicher Personalarbeit widmet sich erneut der Personalkongress von "Creditreform Live". Nach dem erfolgreichen Start in 2017 wird die Veranstaltung Ende 2018 wiederholt. Alle Termine und Anmeldung unter http://creditreform-magazin.de/live/



Creditreform erscheint monatlich mit einer Auflage von über 120.000 Exemplaren und bietet praxisnahe Informationen für Unternehmer und Führungskräfte im Mittelstand. Die Medienfamilie aus Magazin, Internetportal und Newsletter wird von planet c, dem Experten für Corporate Content in der Handelsblatt Media Group, betreut und in Kooperation mit dem Verband der Vereine Creditreform e. V. herausgegeben.



