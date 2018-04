Wien - Die Entwicklung der Risikoprämien von Euro-Staatsanleihen (10J vs. DE) hat sich erneut von der Entwicklung der deutschen Benchmarkzinsen entkoppelt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Während die Renditen deutscher Staatsanleihen zu Jahresbeginn aufgrund neugepreister geldpolitischer Erwartungen deutlich angestiegen seien, seien die Risikoprämien der Kernländer weitgehend stabil geblieben, jene der südlichen Euroländer seien sogar weiter zurückgegangen. Diese Entkoppelung habe bereits mehrfach beobachtet werden können, am deutlichsten Ende Juni 2017 nach der "Sintra"-Rede von EZB-Präsident Draghi. Der EZB gelinge es also bisher die Markterwartungen zu Zinspfad und Laufzeitenprämie und von jenen der Risikoprämien getrennt zu steuern. In der Tat würden sich die Risikoprämien der Euro-Staatsanleihen aktuell in einem positiven Gleichgewicht befinden. Dieses stütze sich sowohl auf zyklische als auch strukturelle Faktoren.

