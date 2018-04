Gewinnbringender Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis im Rahmen des 3. Forums Family Business an der Unternehmerischen Hochschule®



Innsbruck (ots) - Perspektivenwechsel, Dialog, Innovation und Professionalisierung



Bereits zum dritten Mal lud das MCI mit seinem Zentrum Familienunternehmen (ZFU) vor kurzem zum "Forum Family Business", um im kreativen Dialog den Austausch zwischen Wirtschaft und Hochschule zu fördern. Perspektivenwechsel, Innovation und Professionalisierung stehen im Vordergrund dieses beispielgebenden Zusammentreffens von Familienunternehmern/innen, Professoren/innen und Studierenden.



Im Format eines World Cafés bearbeiteten rund 60 Studierende gemeinsam mit den Unternehmern/innen typische Fragestellungen für Familienunternehmen. Diskutiert wurden Themen wie Unternehmensführung, Internationalisierung, Nachfolge, Innovation, Wachstum, der Umgang mit Konflikten, Entrepreneurship und unternehmerisches Verhalten. Besonders geschätzt wurden von beiden Seiten der neue Blickwinkel und Chancen eröffnende Perspektivwechsel zwischen unternehmerischer und wissenschaftlicher Sicht sowie die Vielfalt der erarbeiteten Denkansätze und Lösungsvorschläge.



Unternehmer Manfred Pletzer bringt es auf den Punkt: "Es ist wohltuend und erfrischend, mit der unbefangenen Sichtweise der Studierenden konfrontiert zu werden. Allein dieser Perspektivwechsel bringt uns Unternehmern Impulse und neue Denkansätze. Ich bin mit vielen guten Ideen nach Hause gegangen."



"Am MCI ist es uns ein besonderes Anliegen, Hochschule und Wirtschaft zusammenzubringen und eine win-win-Situation für alle Beteiligten herzustellen. Die Studierenden profitieren ungemein von den Einblicken in die Praxis und der Offenheit der Unternehmer", betont Anita Zehrer, Leiterin des Zentrums Familienunternehmen.



Das MCI dankt folgenden Unternehmern/innen für ihre Mitwirkung:



* Claudia Berghofer, Adler Lacke * Mario Gerber, Gerber Hotels * Elisabeth Hauser, Hotel Stanglwirt * Christine Maier, Arnold Digitaldruck * Simon Meinschad, Hollu Hygienehandel GmbH * Susanne Neuhauser, Idealtours GmbH * Manfred Pletzer, Pletzer Gruppe * Wolfgang Sief, SIKO GmbH * Andrea Speckbacher, Eurogast * Gerhard Stocker, Stasto



