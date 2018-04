Mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 1.400 MB/Sekunde wird ein neuer Meilenstein erreicht

NAB ProGrade Digital wurde mit dem Ziel gegründet, Speicherkarten und Workflow-Lösungen in höchster und professioneller Qualität anzubieten und hat der Öffentlichkeit als erstes Unternehmen CFexpress 1.0-Technologie mit einer Kapazität von 1 TB vorgestellt. Der erste große Auftritt dieses Formfaktors der nächsten Generation für Speicherkarten, der im Rahmen der NAB Show in Las Vegas von CEO Wes Brewer und VP für Marketing Mark Lewis gekonnt in Szene gesetzt wurde, ist ein handfester Beweis dafür, dass die Branche sich auf die Produktisierung dieses neuen Standards zubewegt.

ProGrade Digital is First To Publicly Demonstrate CFexpress 1.0 Technology in 1TB Capacity at NAB (Photo: Business Wire)

"Der CFexpress-Standard reift bereits seit mehreren Jahren innerhalb der Industrievereinigung CompactFlash Association zum Nachfolger für sowohl CFast- als auch XQD- Formate heran. Wir freuen uns, in der CFA und Seite an Seite mit Geräteherstellern daran zu arbeiten, diesen Standard der nächsten Generation für Wechselspeichermedien auf den Markt zu bringen", erklärte Brewer. "Die branchenweite Übernahme von CFexpress wird für zahlreiche Einzelbild- und Videoaufnahmegeräte eine wesentlich höhere Auflösung sowie eine noch nie dagewesene Übertragungsgeschwindigkeit bei der Bilderfassung ermöglichen. Zudem bietet die erhöhte Datenübertragungsgeschwindigkeit dank der extrem hohen Lesegeschwindigkeiten dieses Standards einen enormen Nutzen für den Nachbearbeitungsworkflow. Mit unserer heutigen Demonstration konnten wir außerdem die Kompatibilität des CFexpress Type B-Formfaktors mit XQD-Speicherkarten zeigen wir veranschaulichten den Betrieb beider Kartenstandards in einem gewöhnlichen Thunderbolt 3-Lesegerät."

Die Vorführung von ProGrade Digital zeigte eine Leistung mit Benchmark-Geschwindigkeiten von mehr als 1.400 MB/Sekunde und Schreibgeschwindigkeiten im Burst-Modus von über 1.000 MB/Sekunde damit ist der neue Standard beinahe dreimal so schnell wie CFast-Speicherkarten und weist im Vergleich zu SDXC UHS-II mehr als viermal bessere Werte auf.

Die wichtigsten vorgeführten Eckpunkte der CFexpress 1.0 -Technologie:

Branchenführende Geschwindigkeiten Lesegeschwindigkeit von mehr als 1.400 MB/Sekunde Schreibgeschwindigkeit im Burst-Modus von über 1.000 MB/Sekunde

CFexpress Type B-Formfaktor mit zwei Lanes zur Unterstützung von PCIe und NVM Express

Interoperabilität mit XQD-Formfaktor

Abmessungen: 29,6 mm x 38,5 mm x 3,8 mm

Die Gründer von ProGrade Digital sind Branchenveteranen in den Bereichen Wechselspeichermedien und Digitale Fotografie. Sie alle waren in leitenden oder technischen Positionen bei führenden Unternehmen wie Lexar und SanDisk beschäftigt und bringen umfangreiches Fachwissen hinsichtlich Design, Entwicklung und Herstellung digitaler Speicherprodukte sowie langjährige partnerschaftliche Beziehungen zu bedeutenden Herstellern und Lieferanten in das Unternehmen ein. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf die Entwicklung von Speicherkarten, Kartenlesern und Workflow-Software für die professionellen Film- und Fotomärkte. Seine Hauptprodukte, ProGrade Digital CFast 2.0- und ProGrade Digital SDXC UHS-II-Speicherkarten, sind optimiert, um die maximale Leistung zu erzielen, wenn sie mit hochwertiger DSLR- oder spiegelloser Ausstattung, Camcordern und Digitalkino-Kameras von Herstellern wie Canon, Nikon, Panasonic, Sony und Blackmagic verwendet werden. ProGrade Digital Memory-Karten erweitern die kreativen Visionen von Filmemachern und Fotografen auf der ganzen Welt.

Über ProGrade Digital, Inc.

ProGrade Digital konzentriert sich ausschließlich auf Design und Marketing von digitalen Memory-Karten, Kartenlesern und Workflow-Software, die von Experten in der Bildverarbeitung benötigt werden. Hauptprodukte umfassen ProGrade Digital CFast 2.0- und ProGrade Digital SDXC UHS-II-Memory-Karten, die in einer Reihe von Kapazitäten angeboten werden und optimiert sind, um die maximale Leistung zu erzielen, wenn sie mit hochwertiger DSLR- oder spiegelloser Ausstattung, Camcordern und Digitalkino-Kameras von Canon, Nikon, Panasonic, Sony, Blackmagic und anderen verwendet werden. ProGrade Digital Memory-Karten erweitern die kreativen Visionen von Filmemachern und Fotografen auf der ganzen Welt.

Weiterführenden Informationen finden Sie unter www.progradedigital.com und https://www.compactflash.org/

Hochauflösenden Produktfotos und Logo zum Download verfügbar unter: http://bit.ly/ProGradeDigitalPRKit

ProGrade Digital ist ein autorisierter Lizenznehmer der Marken CFexpress, SDXC und CFast 2.0. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

