die Apple-Aktie konnte sich in den vergangenen vier Wochen der Schwäche innerhalb des Technologiesektors ebenfalls nicht entziehen. Sie verlor in diesem Zeitraum ca. 7 % an Wert. Dennoch, in den letzten beiden Wochen hielten sich die Verluste in Grenzen. Genau genommen schloss die Aktie in diesen Wochen kaum verändert. Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht, hat die Aktie aus charttechnischer Sicht den sekundären Aufwärtstrend ein erneutes Mal nach unten ... (David Iusow)

