Aus dem Börsenbrief im Sinne des Börse Social Network Club. http://www.boerse-social.com/gabb Wienwert-Tagfahrten. In der Wiener Zeitung vom 5.4.18 lädt das Handelsgericht Wien die Anleihengläubiger von zwei Wienwert-Gesellschaften zu zwei Tagfahrten am 2.5.2018 ein. Die Gläubiger der Wienwert AG-Anleihen fahren um 13 Uhr, die Gläubiger der WW 5 WH 150 GmbH-Anleihen um 14:30 Uhr. Was sich nach Ausflugsfahrt zwecks Besichtigung der schönsten Wienwert-Immobilien anhört, dürft leider keine sein. Der Duden sieht in der "Tagfahrt" ein Wort aus der Bergmannssprache, es bedeutet "Ausfahrt aus dem Schacht", also "Fahrt ans Licht". Ja, Licht ins Dunkel bringen soll das Gericht, aber diese Tagfahrt dürfte in der Juristensprache doch etwas...

Den vollständigen Artikel lesen ...