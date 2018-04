Mainz (ots) -



Woche 20/18 Donnerstag, 17.05.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:



14.05 Die Rettungsflieger Kurzschluss (vom 18.2.2014)



14.50 Die Rettungsflieger Sehnsüchte (vom 19.2.2014)



15.35 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Der GAU (vom 20.12.2017)



16.20 New Tricks Jacks Geheimnis (von 11.50 Uhr)



17.15 Columbo Mord mit der linken Hand (vom 4.3.2015)



(Die Sendung "Viel zu bieten" um 17.40 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 18.25 Uhr wie vorgesehen.)











Freitag, 18.05.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:



14.10 Die Rettungsflieger Ein großer Tag (vom 24.2.2014)



14.55 Die Rettungsflieger Muttersorgen (vom 25.2.2014) 15.40 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Meine Prinzessin (vom 21.12.2017)



16.20 New Tricks Freundschaften (von 11.55 Uhr)



17.15 Columbo Mord unter sechs Augen (vom 5.3.2015)



((Die Sendung "Viel zu bieten" um 17.45 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 18.30 Uhr wie vorgesehen.)



