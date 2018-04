Unterföhring (ots) -



Im Bild: Als Team sind die ungleichen Superhelden der "Fantastic 4" nicht zu stoppen.



Reed Richards (Miles Teller) und seine drei Freunde Sue (Kate Mara), Ben (Jamie Bell) und Johnny (Michael B. Jordan) entwickeln einzigartige Fähigkeiten, nachdem sie von einer Reise in ein Paralleluniversum zurückkehren. Fortan stehen die Superhelden im Dienst des Militärs - bis auf Reed, dem die Flucht gelingt. Fieberhaft sucht er nach einer Lösung, um die Verwandlungen rückgängig zu machen. Doch schnell wird klar: Die Welt braucht die "Fantastic 4". ProSieben zeigt "Fantastic 4" am Sonntag, 15. April 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



