Die Kosten für Arbeit im vergangenen Jahr stärker angestiegen, als im europäischen Durchschnitt. Die Kosten je Stunde stiegen 2017 in Deutschland um 2,6 Prozent, im EU-Schnitt aber nur um 2,3 Prozent.

Arbeit in Deutschland hat sich 2017 stärker verteuert als in der gesamten EU. Die Kosten je Stunde stiegen um 2,6 Prozent, während es in den 28 Ländern der Europäischen Union (EU) durchschnittlich ein Plus von 2,3 Prozent gab, wie das Statistikamt Eurostat ...

