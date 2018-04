Der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller Henkel erwartet für 2018 einen harten Preiskampf bei Waschmittle und Kosmetik. Lieferprobleme belasten das Konsumgütergeschäft in Nordamerika zusätzlich.

Der Konsumgüterhersteller Henkel (Persil, Schwarzkopf, Pritt) rechnet auch in diesem Jahr mit harten Preiskämpfen bei Waschmitteln und Kosmetik. "Im Konsumgütergeschäft wird sich der intensive Preiswettbewerb 2018 weiter fortsetzen", prognostizierte Henkel-Chef Hans Van Bylen auf der Hauptversammlung des Markenartiklers in Düsseldorf. Das Wachstum in diesem Bereich werde auch deshalb etwas schwächer ausfallen als im Industriegeschäft.

Bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...