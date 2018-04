Der Dow Jones Industrial durchlief im ersten Quartal viele Turbulenzen. Am Ende verlor der Index etwas mehr als 600 Punkte bzw. etwa 2,5 %. Damit riss dann auch eine Siegesserie, die bis 2015 zurückreicht. Doch die Nachricht war für die Anleger nicht nur schlecht. Obwohl der Gesamtindex rückläufig war, gab es immer noch drei Aktien, die in diesem Zeitraum zweistellige prozentuale Zuwächse verbuchen konnten. Eine dieser Aktien war eine der führenden Kräfte, die dazu beigetragen hat, den Dow seit Jahren immer weiter nach oben zu treiben. Die anderen beiden Aktien wurden in der Vergangenheit zwar hart getroffen, konnten jedoch eine beeindruckende Aufwärtsbewegung ...

