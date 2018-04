Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sind die Entwicklung ländlicher Räume, die flächendeckende (Gesundheits-) Versorgung und eine dynamische Digitalisierung als Ziele verankert. Dies und mehr wird auf dem 55. Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) diskutiert, zu dem wir Sie am 25. und 26. April 2018 in das Dorint Hotel Sanssouci, Jägerallee 20, 14469 Potsdam, einladen möchten. Für Ihre Berichterstattung weisen wir Sie gerne auf diese Programmpunkte hin:



- Mittwoch, 25. April, 10.00 Uhr: Politischer Lagebericht des DAV-Vorsitzenden Fritz Becker



- Mittwoch, 25. April, 10.45 Uhr: Apothekenwirtschaftsbericht 2018 von Geschäftsführerin Claudia Korf und Abteilungsleiter Dr. Eckart Bauer



- Mittwoch, 25. April, 13.30 Uhr: Gesundheitspolitische Diskussionsrunde mit den Sprecher/innen aller im Bundestag vertretenen Fraktionen



- Mittwoch, 25. April, 15.30 Uhr: Prof. Erwin Böttinger (HPI Potsdam) - "Digital Health in Deutschland: Was ist möglich, was ist umsetzbar?"



- Donnerstag, 26. April, 10.00 Uhr: Debatte "Chancen der Digitalisierung" u.a. mit Dr. Andreas Gassen (KBV) und Thomas Ballast (TK)



Als Journalist/in können Sie sich ab sofort bei der ABDA-Pressestelle unter E-Mail: presse@abda.de akkreditieren.



Das komplette Programm finden Sie unter www.abda.de/service/termine/



OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7002 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7002.rss2



Pressekontakt: Christian Splett, Pressereferent, 030 4000 4137, c.splett@abda.de