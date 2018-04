FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat wegen eines Warnstreiks im öffentlichen Dienst an den Flughäfen Frankfurt, München, Köln und Bremen mehr als 800 ihrer für Dienstag geplanten 1.600 Flüge gestrichen. Passagiere, deren Flüge stattfinden, bat das Unternehmen, wegen der zu erwarteten längeren Wartezeiten mehr Zeit einzuplanen und früher zum Flughafen zu kommen. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport warnte vor "erheblichen Verzögerungen im Betriebsablauf sowie Flugausfällen".

Die Gewerkschaft Verdi hatte zuvor für Dienstag zu flächendeckenden Streiks aufgerufen. Bestreikt werden laut Verdi die Bodenverkehrsdienste, die Betreuungsdienste und teilweise auch die Flughafenfeuerwehr in der Zeit von 5 bis 18 Uhr.

Wie Fraport weiter mitteilte, bleiben die Sicherheitskontrollstellen zum Abfluggate A und Z im Terminal 1 geschlossen, Passagiere mit diesen Abfluggates werden ihre Flüge deshalb nicht erreichen. Durch Kundgebungen der Streikenden am Flughafen könne es zudem zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen, Anreisen mit dem Auto dürften länger als üblich dauern. Auch die Flughafen München GmbH warnte vor längeren Wartezeiten.

Alle Unternehmen empfahlen Fluggästen, die Möglichkeiten zur Umbuchung zu nutzen.

Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber hätten bislang aber kein Angebot vorgelegt, begründete die Gewerkschaft ihre Warnstreiks und Aktionen.

In der Zeit vom 10. bis zum 13. April müsse in allen Bundesländern mit massiven Streiks gerechnet werden. In Nordrhein-Westfalen ist am Dienstag unter anderem der Nahverkehr betroffen, ebenso der gesamte Bereich der kommunalen Betriebe wie die Stadtverwaltung, Versorgungsbetriebe und Kitas sowie Bundeseinrichtungen wie Wasserschifffahrtsämter und Job Center.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2018 08:06 ET (12:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.