Der aktivistische Investor Paul Singer baut seinen Einfluss auf die Telecom Italia aus. Über seinen Hedgefonds Elliott hält Singer nun 8,8 Prozent, wie er in einer am Montag veröffentlichten Eingabe an die US-Börsenaufsicht SEC mitteilte. Zuvor hielt Singer rund 5 Prozent an dem italienischen Telekommunikationskonzern.

Singer bekräftigte unter anderem die Forderung nach einer Verselbständigung der Festnetzsparte des ehemaligen Staatsmonopolisten. Mit 8,8 Prozent inklusive Optionen steigt der Hedgefonds Elliott zum zweitgrößten Aktionär von Telecom Italia hinter der französischen Vivendi auf.

Wegen seiner Einmischungen liegt Singer bereits mit Vivendi im Streit. Das französische Medienunternehmen hält 24 Prozent an den Italienern. Auch den Ideen der Führungsriege der Telecom Italia selbst laufen Singers Überlegungen zuwider. Das Management will früheren Angaben zufolge demnach zwar die Festnetzsparte abspalten, dort aber weiterhin die volle Kontrolle behalten./nas/she/jha/

ISIN IT0003497168 FR0000127771

