Bayer konnte in den letzten Jahren beträchtlich wachsen und auch im Kerngeschäft mit Pharmaprodukten zulegen. Dennoch gerät das deutsche Unternehmen laut eines Artikels im "Handelsblatt" etwas ins Hintertreffen. In der Pharmabranche rangieren die Leverkusener demnach nur noch auf Rang 15, die vor fünf Jahren angekündigten Pläne, in die Top 10 aufsteigen zu wollen, konnten damit bisher nicht in die Tat umgesetzt werden. Verantwortlich dafür werden unterschiedliche Strategien bei internationalen ... (Robert Sasse)

