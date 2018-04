In einer Kläranlage in Ludwigshafen musste BASF im Jahr 2017 mit mehr Betriebsstörungen kämpfen als in den Jahren zuvor. Das gab der Konzern auf Anfrage bekannt. Demnach kam es im Jahr 2017 zu 13 Störungen in der Anlage, 2015 und 2016 waren jeweils nur 11 Störungen zu beklagen. Zurückgegangen ist dabei jedoch die Zahl der Fälle, in denen Orientierungswerte des Internationalen Warn- und Alarmplans Rhein überschritten wurden. Diese lagen im letzten Jahr bei 0, 2016 waren es drei Fälle, im Jahr ... (Robert Sasse)

