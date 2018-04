Ganze 100 Millionen Euro investiert der Elektrotechnikkonzern ABB, um seine Aktivitäten in Österreich auszuweiten. Am Standort Eggelsberg sollen laut einer Mitteilung vom Freitag 1.000 neue Stellen entstehen. Die Aufnahme des Betriebs ist für 2020 geplant. Dann soll dort die Weiterentwicklung von Technologien für die Maschinen- und Fabrikautomation stattfinden. Am gleichen Standort befindet sich auch der Steuerungshersteller Bernecker & Rainer, den ABB im letzten Jahr übernommen hatte. Positive ... (Robert Sasse)

