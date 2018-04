09.04.2018 Zugemailt von / gefunden bei: RBI (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Am Staatsbesuch des Bundespräsidenten der Republik Österreich in China vom 7. bis 12. April nehmen auch Vertreter der Raiffeisen Bank International AG (RBI ) teil. Während des Besuchs haben ein namhaftes chinesisches Unternehmen und eine große lokale Bank Finanzierungskooperationsvereinbarungen mit der RBI für Geschäftsvorhaben in Zentral- und Osteuropa (CEE) unterzeichnet. Bereits während des letztjährigen "Belt and Road Forums" schloss die RBI strategische Kooperationen mit der Industrial and Commercial Bank...

Den vollständigen Artikel lesen ...